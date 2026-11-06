Кількість загиблих у Комишувасі зросла до 53 людей. Фото: ДСНС

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Кількість загиблих внаслідок російського удару по Комишувасі 2 листопада зросла до 53 людей.

Вже п’яту добу на місці трагедії тривають пошуково-рятувальні роботи. Про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін 6 листопада повідомив у Telegram.

Водночас у Державній службі з надзвичайних ситуацій поінформували про 50 жертв. Під час проведення пошукових робіт рятувальники виявили та вилучили з-під завалів тіла ще вісьмох загиблих.

У ДСНС наголосили, що тривають роботи на місці влучань російських авіабомб попри складні умови та постійну загрозу повторних ударів ворога.

Нагадаємо, 2 листопада армія РФ завдала цілеспрямованих ударів авіабомбами по центру життєстійкості в селищі Комишуваха Запорізької області. Удар відбувся під час роздачі гуманітарної допомоги цивільним. Спочатку ворог скинув керовані авіабомби КАБ-500, а потім атакував ФАБ-3000. Обстріл Комишувахи став одним із наймасштабніших трагедій у Запорізькій області за весь час війни.

За три попередні доби поліція встановила місцезнаходження сімох людей, з якими рідні втратили зв’язок після атаки.