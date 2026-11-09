Під час спецоперації у тилу ворога, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n217296-sso-znyschyly-avto-z-boieprypasamy-u-tylu-voroga-video.html

Ракурс

Оператори 73-го морського центру ССО провели низку операцій у тилу російських загарбників.

Відповідне відео сьогодні, 9 листопада, опублікувала на своїх сторінках у соцмережах прес-служба ССО.

Такі спеціальні дії мають як прямий військовий ефект, так і вплив на системи управління та морально-психологічний стан ворога, — вказано в описі відео. — На кадрах: спеціальна розвідка, мінування маршрутів пересування та шляхів логістики, інженерна засідка, цілевказання для розрахунків БпАК.

Зазначається, що прямі втрати противника внаслідок цих дій становили:

чотирьох військовослужбовців РФ знищено;

дев’ятьох поранено;

знищено автомобіль з боєприпасами.

Непрямий вплив: стягування ворогом додаткових сил та резервів, закриття кількох маршрутів і уповільнення логістики, сковування активності живої сили противника в районі через невидиму загрозу, — зазначили у ССО.

Абсолютна більшість завдань, які ССО виконують на території рф, ніколи не стає публічною, — додали у ССО.