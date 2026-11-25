Росіяни здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

https://racurs.ua/ua/n217621-112-bpla-atakuvaly-ukrayinu-v-nich-na-25-lystopada-povitryani-syly.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 25 листопада (з 18.00 24 листопада), атакували Україну 112 ударними БпЛА типу Shahed (66 із них — реактивні) «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія».

Запуски безпілотників здійснювалися із напрямків російських Орла, Міллерово, Курська, Шаталово і Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського (Крим). Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

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