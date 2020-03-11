Кассационная жалоба: что же проверяет кассационный суд?

Кассационная жалоба: что проверяет кассационный суд. Фото: Clyde Robinson / Flickr

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При написании кассационных жалоб возникают проблемы. Ничего удивительного. Даже в Верховном суде присутствует обвинительный уклон, и это характерно не только для украинских судов. Судьям Верховного суда приходится решать значительно больше сложных задач, чем в любом суде, например, во Франции или США. Там уже давно стабилизировалась судебная практика, власть не рискует вмешиваться в работу судей, давно решены процессуальные проблемы. Никто не обещает «посадки» и не занимается огульной критикой судов.

Сложность заключается в нежелании отдельных судей кассационной инстанции решать проблемные вопросы права в ситуации, когда они могут отказать в удовлетворении кассационной жалобы (такая возможность всегда есть), либо через направление дела на новое рассмотрение для якобы проверки фактических обстоятельств. Хотя во многих случаях суд сам мог бы принять окончательное решение путем переквалификации обвинения или закрытия уголовного дела, что подчеркивает один из судей Верховного суда, победитель конкурса Константин Пильков.

Проблемы возникают из-за давления общества и власти на судебную систему. Все эти выступления «активистов», требования «посадок» вызывают у судей когнитивный диссонанс и заставляют считаться не только с юридической квалификацией деяния, но и с тем, что скажут в СМИ или во властных структурах.

Нарушения в резонансных делах

В резонансном деле Л. подсудимых обвинили (помимо других статей) в даче заведомо ложных показаний. Но даже студент второго курса знает, что подсудимый не может быть фигурантом ст. 384 УК. И только в высшем суде статью исключили из обвинения. А что думали судьи в первой и второй инстанциях, вынося такой приговор? В громком деле С. судья высшего суда продлил срок содержания под стражей до 12 месяцев, хотя по предъявленному обвинению максимальный срок содержания под стражей на досудебном следствии был девять месяцев. В деле К. ему инкриминировали ст. 364-1 УК с нарушением требований об обратном действии закона. Кроме этого, умудрились предъявить подозрение и обвинение по ст. 364-1 УК без жалобы потерпевшего, что на то время было обязательным. Только в Верховном суде удалось это дело закрыть производством. И все эти дела были в производстве только одного адвоката. Перечень их можно продолжить.

А Генеральная прокуратура по этим делам боролась до последнего, несмотря на очевидность нарушения. Здесь тоже все понятно. Одним из главных обвинений, предъявленных генеральному прокурору при решении вопроса об отставке, был отказ подписать какое-то там бестолковое подозрение.

Юридическая квалификация и фактические обстоятельства

Проблема возникает там, где ВС путает установление фактических обстоятельств с их юридической квалификацией, отождествляет фактические обстоятельства с юридическими фактами. Сложность разграничения этих понятий заключается в их взаимосвязи. Фактические обстоятельства устанавливаются путем доказывания.

Доказывание состоит в сборе, проверке и оценке доказательств при условии соблюдения установленной законом процедуры. Таким образом, если была нарушена процедура — например, защиту лишили права на перекрестный допрос, то получаем существенное нарушение процессуального закона, что является основанием для изменения или отмены судебного решения.

Судья ВС Пильков утверждает, что «правовая оценка обстоятельств — это синоним юридической (правовой) квалификации обстоятельств». То есть ВС должен проверить правильность юридической квалификации установленных судами обстоятельств, но не исследовать при этом доказательства. Формулировка неудачная, но это требование закона. К этой проблеме имеют отношение и адвокаты, которые не учитывают принципиальной разницы между написанием апелляционной и кассационной жалобы.

В суде апелляционной инстанции можно повторно исследовать доказательства, а также подавать новые, о которых стало известно уже после принятия решения суда первой инстанции. Проблема в том, что апелляционные суды не желают этим заниматься и всячески открещиваются от такой своей обязанности, в чем им иногда помогает и Верховный суд.

Пределы пересмотра дел кассационным судом

В Верховном суде все иначе, ведь там не исследуют доказательства. Камнем преткновения остается вопрос о том, что же проверяет Верховный суд, то есть пределы пересмотра дел судом кассационной инстанции. Не вызывает сомнения, что согласно ст. 2, 7, 370, 404, 419 УПК суд апелляционной инстанции должен выяснить, насколько полно, всесторонне и объективно проведено судебное разбирательство, были ли в предусмотренном законом порядке получены доказательства и была ли правильно проведена оценка доказательств (ст. 94 УПК). Проверяет апелляционный суд и правильность применения норм уголовного права (постановление ККС ВС от 17 июля 2018 года, дело №125/2485/15-к).

Есть случаи, когда Верховный суд выходит за пределы своих полномочий и осуществляет оценку доказательств. Это прямое нарушение требований ст. 433 УПК. И это в обязательном порядке влияет на всю совокупность доказательств. И правильно отмечает судья Верховного суда Аркадий Бущенко по делу №360/1378/16-к: «Когда из совокупности доказательств исключаются некоторые доказательства, вся совокупность доказательств, в том числе их достоверность и значение каждого отдельного доказательства, меняется и требует новой оценки...»

Верно и заключение судьи Бущенко о том, что в случае, когда апелляционный суд добавил к совокупности доказательств новое доказательство или исключил его, то этим создал новую совокупность доказательств и новые взаимосвязи. Считаем, что при таких обстоятельствах апелляционный суд обязан провести повторную проверку всех доказательств по делу с соблюдением гарантий, предусмотренных УПК.

Это перекликается с правовой позицией ВС, а именно: «При апелляционном пересмотре, если апелляционный суд переоценивает хотя бы одно доказательство, полученное в суде первой инстанции, он должен непосредственно исследовать все другие доказательства с соблюдением требований ст. 23 УПК» (постановление ККС ВС от 17 апреля 2018 года, дело №554/13101/15-к).

Несправедливо и незаконно осужденные

Приведу пример одного из дел по ДТП. Не секрет, что дела с ДТП являются одними из самых коррупционных. Человек, попавший в аварию, находится в шоковом состоянии, рядом нет адвоката, экспертиза назначается без учета мнения этого участника ДТП, ему не предоставляют возможность задать эксперту вопросы (ведь он находится в статусе свидетеля). Следователь, например, предлагает: «Признавайте свою вину, платите мне 6 тыс. долл. и 1 млн грн для пострадавших, и дело будет закрыто».

В конкретном деле защита подала ходатайство о назначении экспертизы, чтобы устранить пробелы заключения эксперта, назначенного обвинением. Суд отказал в назначении экспертизы. Воспользовавшись правом защиты самому привлечь эксперта (ст. 243 УПК), адвокат заключил договор на проведение экспертизы. Это доказательство, опровергающее вину участника ДТП, появилось у защиты уже после приговора суда. И хотя ст. 404 УПК позволяет суду апелляционной инстанции исследовать доказательства, которые стали известны после принятия решения судом, суд апелляционной инстанции отказался это доказательство исследовать. Неоднозначной в этом вопросе является и практика Верховного суда.

А это значит, что многие наши граждане осуждены по ст. 286 УК несправедливо и незаконно.

Кассационные жалобы и кассационный суд: выводы