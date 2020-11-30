Ответственность супругов. Фото: Pixabay

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Сразу скажем, речь пойдет не о том долге, о котором вы подумали, а о настоящем, денежном. Недавно мы рассказывали о важности каждого слова в долговых расписках. Теперь стоит поговорить о совместной ответственности супругов. Если один берет в долг некоторую сумму, должен ли второй отвечать за эти деньги? В каких случаях? И можно ли отделаться от «супружеского долга»?

Ответственность супругов: на благо фирмы?

Как показывает первое дело, рассмотренное недавно в Верховном суде, отделаться от ответственности можно, и причиной тому служит некоторая расплывчатость семейного законодательства.

Вот эта история. Десять лет назад один предприниматель, владелец агрофирмы из Черниговской области, одолжил у своего знакомого 60 тыс. долл., вначале на полгода, но потом срок отдачи долга был продлен еще на пять с половиной лет, что было закреплено дополнительной распиской. Но когда срок возвращения денег наступил, их не вернули. Примерно два года человек, одолживший деньги, ждал, а на третий подал в суд. (Как мы уже писали в материале о долговых расписках, исковая давность обращений о возврате долгов — три года.)

Учитывая набежавшую пеню, кредитор просил вернуть ему уже 74,5 тыс. долл., и взыскать их собирался со своего должника и его бывшей супруги, потому что десять лет назад задолжавший предприниматель был женат. Все-таки с двоих собрать необходимую сумму шансов больше. А поскольку кредитор был киевлянином, обратился он в один из районных судов столицы, и тот вынес решение взыскать долг с обоих супругов, которые, к слову, на заседании не присутствовали. Суд исходил из того, что в момент одалживания денег супруги находились в браке, жена о долге знала, значит, долг был их общей собственностью, а муж и жена, соответственно, — солидарные должники.

Решение было вынесено заочно, и бывшая жена обратилась с заявлением о его пересмотре, но суд оставил это заявление без удовлетворения. Тогда женщина пошла выше, однако апелляционный суд зимой этого года оставил ее жалобу без удовлетворения все по тем же причинам: деньги взяты, когда супруги находились в браке, договор составлен в интересах семьи, жена о долге знала. Значит, возвращать долг ей придется наравне с мужем, о чем говорит ст. 65 Семейного кодекса.

Тогда жена обратилась в высшую судебную инстанцию. Основным аргументом ее жалобы было то, что кредитор — внимание! — не доказал, что деньги были использованы в интересах семьи. По документам, предоставленным ею, средства пошли на развитие агрофирмы.

И Верховный суд принял любопытное решение. По мнению суда, Семейный кодекс не всегда позволяет однозначно решать, когда в отношениях с третьими лицами супруги действуют в интересах семьи, а когда — в своих собственных.

Существует презумпция общности интересов семьи, сказано в судебном решении, и ст. 60 Семейного кодекса говорит, что имущество, приобретенное во время брака, — это общая собственность. Но эта презумпция общей собственности может быть опровергнута, и тот из супругов, кто хочет ее опровергнуть, должен представить доказательства.

Как суд расценил обязательства этой пары по долгу? Во-первых, в решении есть пояснение: когда один из супругов составляет договор, требующий нотариального подтверждения и государственной регистрации, или договор, касающийся ценного имущества, необходимо письменное (!) согласие второго супруга, и об этом говорит ст. 65 Семейного кодекса. В той же статье сказано, что тот из супругов, кто не участвовал в составлении договора, признается должником при наличии двух условий. Первое — договор составлен в интересах семьи. Второе — полученное имущество использовано в интересах семьи. Только если эти два условия соблюдены, второй супруг может быть признан должником.

Однако, по мнению ВС, в материалах дела нет доказательств того, что злополучные 60 тыс. долл. использованы в интересах семьи. Как, впрочем, нет и письменного согласия на долг. И посему высшая судебная инстанция пришла к выводу, что апелляционный суд сослался всего лишь на допущение, что деньги пошли на семью, а не на развитие агрофирмы.

Посему суд частично удовлетворил жалобу жены и отправил дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию, где у жены есть хорошие шансы отделаться от долга, который не вернул ее муж.

Покупка дома — в интересах семьи?

Примерно в одно время с первым делом Верховный суд рассмотрел еще одно о совместной ответственности супругов. Оно интересно в качестве классического примера того, как один из супругов признается должником по кредиту, взятому другим.

Здесь в суд обратился коммерческий банк, требуя погашения задолженности по кредитному договору. История такая: 13 лет назад один мужчина оформил в банке кредит на 20 лет на покупку дома (дело происходило в одном крупном промышленном городе на юго-востоке Украины). Основная сумма составила 18 тыс. долл., плюс обычные для наших банков грабительские проценты — 12,5% годовых. Три года назад был составлен договор ипотеки, и залогом по кредиту стал дом с участком. Но на момент составления этого договора кредитор уже года два неаккуратно вносил деньги на погашение кредита.

Образовался долг. И тогда банк обратился в суд с иском к обоим супругам. Районный суд постановил солидарно взыскать с пары чуть более 15 тыс. долл. (именно столько, по расчетам суда, набежало долгов вместе с процентами и пеней), сильно уменьшив, кстати, сумму пени, которую пытался содрать с должников банк.

Апелляционный суд скостил сумму долга на 4000 долл., еще больше поумерив аппетиты банка. Однако на основной интересующий нас вопрос — должна ли жена отвечать за кредит, взятый мужем, — обе судебные инстанции ответили однозначно: да, должна.

Но жена с таким выводом не согласилась и подала кассационную жалобу в Верховный суд. В ней говорилось, что ни в договоре кредита, ни в залоговом ипотечном договоре не сказано, что она солидарно отвечает перед банком за долг, оформленный на мужа. И вообще, в деле нет прямых доказательств того, что долг использован в интересах семьи.

Логика жалобщицы и ее адвоката кажется довольно странной, даже если вы не юрист. Ведь что может больше отвечать интересам семьи, чем покупка дома? Более того — при оформлении 13 лет назад кредитного договора жена написала нотариально засвидетельствованное заявление о том, что она дает разрешение мужу на получение кредита.

Коротко говоря, высшая судебная инстанция посчитала, что суды предыдущих инстанций сделали правильный вывод — кредит использован в интересах семьи. Значит, за долг перед банком жена отвечает наравне с мужем.

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Вообще же дела, когда один из супругов пытается «отмазаться» от долга другого, — достаточно типичные, и чаще всего сделать это не удается. Но лазейки есть. Например, определение «на нужды семьи» довольно расплывчато. В одном из дел, рассмотренных летом нынешнего года в решении ВС, даже цитируется… академический словарь украинского языка, чтобы пояснить, что вкладывается в понятие «семейный союз», фигурирующее в Семейном кодексе.

В целом же существует презумпция общности интересов семьи, и если кто-то из пары действовал в собственных интересах, то его партнер должен это доказать, если он не хочет отдавать долги своей «половинки». И юристы признают, что ни в гражданском, ни в семейном законодательстве нет прямых указаний на то, как необходимо делить супружеские долги.