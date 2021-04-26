https://racurs.ua/2853-kak-otsudit-zrya-potrachennye-dengi.html

Ракурс

Среди всей массы гражданских споров дела о защите прав потребителей составляют довольно небольшой процент, куда меньший, чем разводы, разделы имущества, спорные наследства и квартирные баталии. И это скверный показатель по двум причинам. Первая: если человек готов спустить на тормозах мелкие обиды и несправедливости, то он вполне может оказаться беззащитным перед несправедливостью более серьезной. И, наконец, вторая: восстановление этой самой справедливости в наших судах — дело долгое, хлопотное и, между нами, затратное, не каждому по плечу.

Эта история тянулась четыре года в суде первой инстанции и, чем черт не шутит, может продолжиться в апелляционной и кассационной. Однако первое решение по делу вынесено, и оно может быть полезным для тех, кто легко поддается соблазнам сетевого маркетинга.

Эффективно и совершенно бесплатно!

Торговля красотой — очень специфическое занятие, требующее отменного знания психологии. С одной стороны, все эти кремы-массажи-пилинги-обертывания и еще сотня-другая чудодейственных процедур с труднопроизносимыми названиями — вроде как вещи далеко не первой необходимости. Да и эффект от них вряд ли пропорционален потраченным деньгам.

Но с другой — отечественные дамы, особенно те, кто всерьез воспринимает копеечное чтиво из глянцевых журнальчиков, всю жизнь находятся под страхом старения. Культ юности, навязываемый со страниц этих изданий, — вообще-то всего лишь маркетинг, а основная задача — продать клиенткам задорого много-много бесполезной ерунды. А то, что попутно такая реклама привносит в бедную голову клиентки уйму страхов и комплексов, это даже хорошо: активнее будет раскошеливаться. Между прочим, одна из самых крупных маркетинговых афер минувшего столетия — пресловутый целлюлит, который служит всего лишь… показателем здорового гормонального фона и хорошей способности к деторождению. Однако уже не одно поколение женщин сражается с ямочками на известном месте, вкладывая деньги в различные вполне бесполезные средства и процедуры.

Впрочем, дело, которое слушалось в одном из судов крупного промышленного города на юге Украины, не об этом месте, а о лице. Хотя, конечно, сложно понять, каким местом думала истица, ввязываясь в эту покупательскую авантюру.

Сетевые распространители косметики и косметических приспособлений, стремясь привлечь новых клиентов, часто устраивают презентации своего товара. Многие потенциальные покупательницы охотно соглашаются на «бесплатную пробную процедуру», после которой, очарованные и оболваненные, покупают товар, да еще и делятся с продавцом контактными телефонами своих приятельниц, расширяя его клиентскую базу.

Собственно говоря, ничего криминального в этом нет. Вот так однажды некоей даме позвонили по телефону и пригласили на совершенно бесплатное тестирование некоего чудодейственного аппарата. Чудо враждебной техники называлось «Твинри», с виду напоминало электробритву и предназначалось для кожи «40+». Лично меня бы насторожило то, что, пересмотрев уйму страниц по запросу «принцип действия», я не нашла ни одного внятного описания прибора, только какие-то псевдоученые слова про «три режима работы: ультразвук, гальваника, фотоны». Другими словами, штучка светит разными цветами, тонко пищит и генерирует слабые токи, и это якобы способствует «глубокому проникновению питательных веществ из косметического средства в клетки кожи». Морщины чудесным образом разглаживаются, пятна и отеки уходят, овал лица подтягивается, женщина средних лет превращается в юную нимфу. Вот, кстати, еще одна глубоко психологическая уловка. Если сказать, что для хорошего цвета лица нужно нормально питаться, хорошо высыпаться и гулять на свежем воздухе, это никого не впечатлит. А вот если достать эдакую красивую штуковину, которая пищит и сверкает, да намазать лицо средствами из разных тюбиков, то оно конечно…

Одним словом, клиентка была сражена и очарована, когда ей попищали-посверкали перед носом красивым аппаратом из нарядной коробочки. Еще больше женщина обрадовалась, когда ей предложили взять аппарат совершенно бесплатно! Удивительное везение: именно в этот день дорогущие приборы раздавали даром.

На самом деле за подобный приборчик в Интернете просят около двух тысяч гривен, а тут даром! И клиентка согласилась. Правда, к бесплатному приборчику прилагались «чудодейственные кремы и бальзамы» всего на… 15 тысяч гривен. Но деньги — пустяк, кредит от «Альфа-банка» можно оформить прямо тут, на месте.

Обсыпало… на погоду?

Дальше начались проблемы. Кто его знает, из чего были изготовлены чудодейственные кремы, но на следующий день у бедной женщины и ее пожилой мамы, которая вместе с ней тоже посетила «бесплатную процедуру», лица покрылись сыпью и отекли, глаза покраснели. Налицо были все признаки аллергии.

На второй день после покупки женщина пришла к продавцам и потребовала расторгнуть договор, забрать товар и отдать ей деньги. Но получила отказ: дескать, принесите сначала справку от аллерголога. Упрямая клиентка к аллергологу сходила, получила справку с диагнозом «дерматит лица» и рекомендации по лечению. С этой справкой она на следующий же день отправилась к продавцам. На этот раз женщине сделали некую «компьютерную диагностику состояния кожи» и заявили, что обсыпало ее… на погоду, а кремы у них самые что ни на есть лакшери и изготовлены «на натуральной основе».

Поняв, что возврата денег от продавца прибора и кремов добиться не удастся, покупательница обратилась в банк. Но так как с момента заключения договора пошла уже третья неделя, банк отказался расторгать договор. Более того, из банка начали приходить сообщения о том, что кредит необходимо погасить.

Клиентка выплатила банку уже почти 16 тысяч гривен, учитывая набежавшие проценты. Добавив к имеющимся документам квитанцию из банка, женщина пошла в суд.

«Нечестная предпринимательская практика»

В своем иске клиентка обвинила фирму (точнее, физическое лицо-предпринимателя, продавшего ей все это косметическое барахло) в недобросовестной предпринимательской деятельности, поскольку товар оказался некачественным. Вдобавок к стоимости препарата она просила выплатить ей 5 тысяч гривен морального ущерба.

Само физлицо-предприниматель посчитало, что лучшей тактикой будет повестки в суд игнорировать и делать вид, что знать не знает ни о каком иске. Посему суд решил, что вправе рассмотреть дело заочно, неявку ответчика признать неуважительной, а поведение — недобросовестным использованием процессуальных прав в гражданском процессе. Как бы то ни было, суд полностью удовлетворил жалобу покупательницы: без малого 16 тысяч гривен кредита, 5 тысяч морального ущерба и судебные издержки — всего почти 22 тысячи гривен.

А теперь посмотрим на правовой алгоритм такого решения.

Статья 678 Гражданского кодекса гласит, что покупатель, получивший некачественный товар, имеет право отказаться от договора и требовать возвращения денег. А статья 651 говорит, что договор можно расторгнуть по решению суда по требованию одной из сторон.

У покупательницы возникла аллергия, и это свидетельствует о том, что товар был некачественным.

Теперь перейдем к Закону Украины «О защите прав потребителей». Статьи 6 и 15 говорят о том, что потребителю гарантируется право на качественную продукцию и достоверную информацию о ней. Каждый продукт должен иметь сертификат качества.

Статья 8 закона о защите прав потребителей предусматривает, что в случае выявления недостатков во время гарантийного срока, подтвержденных при необходимости экспертизой, покупатель имеет право требовать от продавца или производителя расторжения договора. А в статье 19 сказано, что «нечестная предпринимательская практика» — это любые действия, вводящие потребителя в заблуждение, и все договоры или акты купли-продажи, совершенные по такой схеме, недействительны.

В рассмотренном случае суд признал, что женщину, мягко говоря, обвели вокруг пальца, продав ей некачественную косметику непонятного происхождения по астрономической цене.

Хотя ей бы не помешало взять очень небольшую часть отсуженных денег и купить в аптеке лицензированный препарат «Ноотропил». Пишут, хорошо помогает вовремя включать мозги, чтобы потом не пришлось годами по судам ходить.