Главные новости за 28 декабря: погодные неурядицы продолжаются, Россия построила забор в Крыму, возросли золотовалютные резервы Украины

Россия построила забор на Перекопском перешейке, фото: dw.com

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Погодные неурядицы продолжают портить жизнь украинским водителям. Так, сегодня «Укравтодор» предупреждал о риске возникновения гололеда в ряде регионов страны. Отмечалось, что состояние дорожного покрытия скользкое, наблюдаются осадки.

Оккупанты сообщают о строительстве на Перекопском перешейке в оккупированном Крыму забора, который якобы защитит от попыток диверсантов проникнуть на территорию оккупированного полуострова.

Украинские чиновники отмечают, что еще осталась «огромное количество» путей, которыми можно попасть в Крым.

Золотовалютные резервы Украины вернулись на довоенный уровень и, по состоянию на 27 декабря, достигли показателя 20,7 млрд долл. США. Это произошло благодаря нескольким важным траншам, которые Украина получила от западных источников. Так, Deutsche Bank под гарантии Всемирного банка недавно предоставил кредит на сумму 349,3 млн евро.

Президент США Дональд Трамп больше не будет давать показания спецпрокурору Роберту Мюллеру, который расследует вмешательство России в проведение президентских выборов в Соединенных Штатах в 2016 году. По словам адвоката Трампа, тот считает, что уже предоставил достаточно информации по этому вопросу.