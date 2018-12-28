Головні новини за 28 грудня: погодні негаразди тривають, Росія збудувала паркан у Криму, зросли золотовалютні резерви України

Росія побудувала паркан на Перекопському перешийку, фото: dw.com

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Погодні негаразди продовжують псувати життя українським водіям. Так, сьогодні «Укравтодор» попереджав про ризик виникнення ожеледиці в низці регіонів країни. Зазначалося, що стан дорожнього покриття слизький, спостерігаються опади.

Окупанти повідомляють про спорудження на Перекопському перешийку в окупованому Криму паркану, який нібито має захистити від спроб диверсантів пробратися на територію окупованого півострова.

Українські чиновники зазначають, що ще залишилася «величезна кількість» шляхів, якими можна потрапити до Криму.

Золотовалютні резерви України повернулися на довоєнний рівень і, станом на 27 грудня, сягнули показника 20,7 млрд дол. США. Це сталося завдяки кільком важливим траншам, які Україна отримала від західних джерел. Так, Deutsche Bank під гарантії Світового банку нещодавно надав кредит на суму 349,3 млн євро.

Президент США Дональд Трамп більше не буде свідчити спецпрокуророві Роберту Мюллеру, який розслідує втручання Росії в проведення президентських виборів у Сполучених Штатах у 2016 році. За словами адвоката Трампа, той вважає, що вже надав достатньо інформації з цього питання.