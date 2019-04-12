Порошенко объяснил, почему Зеленский набрал больше голосов в первом туре. Фото: Цензор.НЕТ

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Ракурс

Действующий президент Петр Порошенко прокомментировал результаты первого тура выборов и объяснил, почему его обошел шоумен Владимир Зеленский.

По словам Порошенко, «не системные политики получают определенные результаты» на выборах. Пример этого уже был в некоторых странах Европы. Такое заявление глава государства сделал во время брифинга с Ангелой Меркель в Германии, отвечая на вопрос, почему абсолютный новичок и комедийный актер смог его обойти в первом туре. Встречу Порошенко и Меркель с журналистами транслировали украинские СМИ.

«По моему глубокому убеждению, это выбор украинского народа, который надо уважать. А то, что у нас не системные политики сегодня получают определенные результаты, я думаю, что это пример некоторых европейских стран, и не является чем-то особенным», — отметил Порошенко.

Кроме того, он отметил, что во втором туре есть два победителя, и одни из них — Петр Порошенко. Президент убеждал, что кандидатам стоит бороться за голоса граждан Украины и очень важно провести дебаты, чтобы избиратели «не покупали кота в мешке и поддерживали реального, а не виртуального кандидата».

Напомним, 12 апреля в Берлине встретились Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель. Глава германского правительства подчеркнула, что сторонам конфликта на Донбассе необходимо выполнять минские договоренности.