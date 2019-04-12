Порошенко пояснив, чому Зеленський набрав більше голосів у першому турі. Фото: Цензор.НЕТ

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Чинний президент Петро Порошенко прокоментував результати першого туру виборів і пояснив, чому його обійшов шоумен Володимир Зеленський.

За словами Порошенка, «не системні політики отримують певні результати» на виборах. Приклад цього вже був в деяких країнах Європи. Таку заяву глава держави зробив під час брифінгу з Ангелою Меркель в Німеччині, відповідаючи на питання, чому абсолютний новачок та комедійний актор зміг його обійти в першому турі. Зустріч Порошенка й Меркель із журналістами транслювали українські ЗМІ.

«На моє глибоке переконання, це є вибір українського народу, який треба шанувати. А те, що в нас не системні політики сьогодні отримують певні результати, я думаю, шо це приклад деяких європейських країн, і не є чимось особливим», — зазначив Порошенко.

Крім того, він наголосив, що в другому турі є двоє переможців, і одним із них є Петро Порошенко. Президент переконував, що кандидатам варто боротися за голоси громадян України й дуже важливо провести дебати, щоб виборці «не купували кота в мішку й підтримували реального, а не віртуального кандидата».

Нагадаємо, 12 квітня в Берліні зустрілися Петро Порошенко та канцлер Німеччини Ангела Меркель. Глава німецького уряду наголосила, що сторонам конфлікту на Донбасі необхідно виконувати мінські домовленості.