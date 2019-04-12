Советник Зеленского обозвал журналистов. Фото: News Georgia

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Советник кандидата в президенты Владимира Зеленского Андрей Богдан, который занимается юридическими вопросами, на собственной странице в социальной сети некрасиво высказался в отношении журналистов «Радіо Свобода».

Соратник кандидата в президенты, который набрал больше всего голосов избирателей в первом туре, опубликовал пост, в котором назвал расследователей «жур*люхами». Об этом на собственной странице в Facebook сообщила ведущая программы «Схемы» Наталья Седлецкая.

По ее словам, в своей программе за 11 апреля журналисты рассказали, что, начиная с 2014 года Андрея Богдана трижды фиксировали в московском аэропорту Внуково. В комментарии советник заявил, что после аннексии не был в России, но авторы «Схем» утверждают, что Богдан 15 мая 2014 года посещал Москву.

«Поняв, что он что-то скрывает — мы решили опубликовать эту информацию. Передав ему, что мы готовы получить более расширенный комментарий, если он таки захочет предоставить все даты и причины своих визитов в РФ. Но сегодня влиятельный соратник Зеленского опубликовал пост, в котором. назвал журналистов «Радио Свобода» «журна*люхами», — написала Седлецкая.

Также она опубликовала скрин с Facebook-страницы Андрея Богдана.

Сейчас на странице советника Зеленского отсутствует оскорбление в сторону журналистов «Радіо Свобода».

Напомним, группа «1+1 media» планирует подать в суд на действующего главу государства Петра Порошенко. Причиной стал приход президента на эфир программы «Право на власть» без приглашения и обвинения в адрес телеканала.