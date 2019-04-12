Радник Зеленського обізвав журналістів. Фото: News Georgia

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Радник кандидата в президенти Володимира Зеленського Андрій Богдан, який опікується юридичними питаннями, на власній сторінці у соціальній мережі негарно висловився щодо журналістів «Радіо Свобода».

Соратник кандидата в президенти, який набрав найбільше голосів виборців у першому турі, опублікував пост, в якому назвав розслідувачів «журна*люхами». Про це на власній сторінці у Facebook повідомила ведуча програми «Схеми» Наталія Седлецька.

За її словами, в своїй програмі за 11 квітня журналісти розповіли, що, починаючи з 2014 року Андрія Богдана тричі фіксували в московському аеропорту Внуково. У коментарі радник заперечив, що після анексії був у Росії, але автори «Схем» стверджують, що Богдан 15 травня 2014 року відвідував Москву.

«Зрозумівши, що він щось приховує - ми вирішили опублікувати цю інформацію. Передавши йому, що ми готові отримати більш розширений коментар, якщо він таки захоче надати всі дати та причини своїх візитів в РФ. Натомість, сьогодні впливовий соратник Зеленського опублікував пост, в якому. назвав журналістів «Радіо Свобода» «журна*люхами», — написала Седлецька.

Також вона опублікувала скрін зі Facebook-сторінки Андрія Богдана.

Наразі на сторінці радника Зеленського відсутня образа в бік журналістів «Радіо Свобода».

Нагадаємо, група «1+1 media» планує подати до суду на чинного главу держави Петра Порошенка. Причиною став прихід президента на ефір програми «Право на владу» без запрошення і звинувачення на адресу телеканалу.