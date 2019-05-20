Одесский припортовый завод вынужден выплатить Фирташу 250 млн долл. Фото: Сила громад

https://racurs.ua/n122148-sud-obyazal-odesskiy-priportovyy-zavod-vyplatit-kompanii-firtasha-250-mln-dollarov.html

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Киевский апелляционный суд разблокировал исполнение решения Стокгольмского арбитража от 25 июля 2016 года о взыскании с государственного Одесского припортового завода более 250 млн долл. на пользу компании Ostchem Holding Limited олигарха Дмитрия Фирташа.

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Предприятие должно вернуть компании Фирташа 193,25 млн долл. основного долга и 57,97 млн долл. пени и штрафов. Об этом говорится в решении суда, опубликованном в Едином реестре судебных решений.

В июле 2018 года Верховный суд постановил не взыскивать с ОПЗ 6,7 млрд грн долга в пользу компании Фирташа и отправил это дело на повторное слушание.

Как известно, долги Одесского припортового завода перед компанией бизнесмена Дмитрия Фирташа составляют около 250 млн долл. Именно заемные средства стали причиной неудачных попыток провести приватизацию этого предприятия в прошлом.

Ранее сообщалось, что в январе Кабинет министров утвердил перечень объектов, которые подпадут под большую приватизацию, запланированную на 2019 год. В этом списке значится и Одесский припортовый завод.

Напомним, в конце марта Верховный суд отменил возвращение в государственную собственность Запорожского титано-магниевого комбината, который принадлежит компании Дмитрия Фирташа.