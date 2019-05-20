Одеський припортовий завод змушений виплатити Фірташу 250 млн дол. Фото: Сила громад

https://racurs.ua/ua/n122148-sud-zobov-yazav-odeskyy-pryportovyy-zavod-vyplatyty-kompaniyi-firtasha-250-mln-dolariv.html

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Київський апеляційний суд розблокував виконання рішення Стокгольмського арбітражу від 25 липня 2016 року про стягнення з державного Одеського припортового заводу понад 250 млн дол. на користь компанії Ostchem Holding Limited олігарха Дмитра Фірташа.

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Підприємство повинно повернути компанії Фірташа 193,25 млн дол. основного боргу та 57,97 млн дол. пені та штрафів. Про це зазначається у рішенні суду, опублікованому в Єдиному реєстрі судових рішень.

У липні 2018 року Верховний суд постановив не стягувати з ОПЗ 6,7 млрд грн боргу на користь компанії Фірташа та відправив цю справу на повторне слухання.

Як відомо, борги Одеського припортового заводу перед компанією бізнесмена Дмитра Фірташа складають близько 250 млн дол. Саме боргові кошти стали причиною невдалих спроб провести приватизацію цього підприємства у минулому.

Раніше повідомлялося, що в січні Кабінет міністрів затвердив перелік об'єктів, які підпадуть під велику приватизацію, заплановану на 2019 рік. У цьому списку значиться й Одеський припортовий завод.

Нагадаємо, наприкінці березня Верховний суд скасував повернення у державну власність Запорізького титано-магнієвого комбінату, який належить компанії Дмитра Фірташа.