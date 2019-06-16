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Ракурс
Дефлимпийская футбольная сборная Украины. Фото: Полтавщина Спорт

Дефлимпийская сборная Украины по футболу впервые стала чемпионом Европы (ФОТО, ВИДЕО)

16 июн 2019, 14:22
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Сборная Украины по футболу среди спортсменов с нарушениями слуха получила золотые медали на континентальном первенстве.

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Чемпионат Европы проходил в Греции, в городе Ираклион, в течение 2−15 июня. Украинцы на пути к чемпионству одолели ряд сильных соперников. Об этом 16 июня сообщила пресс-служба Федерации футбола Украины.

Украинская сборная стала лучшей из 16 команд континента. Все сборные были разбиты на четыре группы. «Сине-желтые» заняли первую строчку в группе своих после того, как одолели всех соперников. Были обыграны сборные Англии (3:1), Франции (2:0) и Швеции (2:0).

В плей-офф украинцы были сильнее представителей Российской Федерации (2:1) и Ирландии (1:0). В финале Украине уступила Германия со счетом 2:0. Третье место на континентальном первенстве заняла Греция.

В Украинской ассоциации футбола отметили, что дефлимпийская сборная Украины впервые победила на чемпионате Европы.

Дефлимпийская сборная Украины по футболу. Фото eurodeafcrete2019.eu

Напомним, 15 июня молодежная сборная Украины по футболу U-20 стала чемпионом мира по футболу. Украинские футболисты в финале победили Южную Корею со счетом 3:1.

Источник: Ракурс


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