Дефлімпійська збірна України з футболу вперше стала чемпіоном Європи (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n123236-deflimpiyska-zbirna-ukrayiny-z-futbolu-vpershe-stala-chempionom-ievropy-foto-video.htmlРакурс
Збірна України з футболу серед спортсменів із порушеннями слуху здобула золоті медалі на континентальній першості.
Чемпіонат Європи відбувався у Греції, в місті Іракліон, впродовж 2−15 червня. Українці на шляху до чемпіонства здолали низку сильних суперників. Про це 16 червня повідомила прес-служба Федерації футболу України.
Українська збірна стала кращою з 16 команд континенту. Всі збірні були розбиті на чотири групи. «Синьо-жовті» посіли першу сходинку у своїй групі після того, як здолали всіх суперників. Були обіграні збірні Англії (3:1), Франції (2:0) та Швеції (2:0).
У плей-офф українці були сильнішими за представників Російської Федерації (2:1) та Ірландії (1:0). У фіналі Україні поступилася Німеччина з рахунком 2:0. Третє місце на континентальній першості посіла Греція.
В Українській асоціації футболу відзначили, що дефлімпійська збірна України вперше перемогла на чемпіонаті Європи.
Нагадаємо, 15 червня молодіжна збірна України з футболу U-20 стала чемпіоном світу з футболу. Українські футболісти у фіналі перемогли Південну Корею з рахунком 3:1.