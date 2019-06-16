Дефлімпійська футбольна збірна України. Фото: Полтавщина Спорт

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Збірна України з футболу серед спортсменів із порушеннями слуху здобула золоті медалі на континентальній першості.

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Чемпіонат Європи відбувався у Греції, в місті Іракліон, впродовж 2−15 червня. Українці на шляху до чемпіонства здолали низку сильних суперників. Про це 16 червня повідомила прес-служба Федерації футболу України.

Українська збірна стала кращою з 16 команд континенту. Всі збірні були розбиті на чотири групи. «Синьо-жовті» посіли першу сходинку у своїй групі після того, як здолали всіх суперників. Були обіграні збірні Англії (3:1), Франції (2:0) та Швеції (2:0).

У плей-офф українці були сильнішими за представників Російської Федерації (2:1) та Ірландії (1:0). У фіналі Україні поступилася Німеччина з рахунком 2:0. Третє місце на континентальній першості посіла Греція.

В Українській асоціації футболу відзначили, що дефлімпійська збірна України вперше перемогла на чемпіонаті Європи.

Нагадаємо, 15 червня молодіжна збірна України з футболу U-20 стала чемпіоном світу з футболу. Українські футболісти у фіналі перемогли Південну Корею з рахунком 3:1.