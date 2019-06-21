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В Тбилиси снова митингуют. Фото: Радио Свобода

Главные новости за 21 июня: Зеленский хочет побороть кнопкодавство, а в Тбилиси снова митингуют

21 июн 2019, 20:40
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Сегодня глава украинского государства Владимир Зеленский внес в парламент проект закона № 10394, который предусматривает внесение изменений в ряд законов относительно обеспечения персонального голосования народных депутатов. Таким образом президент решил побороть кнопкодавство в Верховной Раде.

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В Комитете избирателей Украины заявили, что в одномандатных округах фиксируется массовая регистрация кандидатов-клонов политической партии «Слуга народа». Выяснилось, что самовыдвиженцы в основных сведениях о себе указывают, что они являются представителями общественных организаций, благотворительных фондов или частных предприятий со схожим названием.

В Тбилиси возобновились акции протеста. Тысячи активистов собрались под зданием парламента Грузии требуют отставки министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария и главы Службы государственной безопасности Вахтанга Гомелаури и проведения досрочных парламентских выборов.

Сегодня суд в Одессе арестовал подозреваемого в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко из поселка Ивановка. Служители Фемиды решили, что 22-летний Николай Тарасов будет под стражей 60 суток. Залог злоумышленнику не предусмотрен.

Национальное антикоррупционное бюро расследует причастность руководства государственных лесхозов и Государственного агентства лесного хозяйства в причастности к деятельности компаний, которые продавали в Румынию лес по сниженным ценам. Детективы проверяют деятельность «GLD Trade Holding LLP» и «OSUNA Holding LLP», экспортные действия которых нанесли бюджету Украины 100 млн грн убытков.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Кремль предложил Киеву закрытый формат переговоров по обмену заключенными. Он заверил, что Россия готова к обмену, однако Украина должна сделать определенные шаги.

Источник: Ракурс


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