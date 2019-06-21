В Тбілісі знову мітингують. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n123461-golovni-novyny-za-21-chervnya-zelenskyy-hoche-poboroty-knopkodavstvo-a-v-tbilisi-znovu-mitynguut.html

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Сьогодні глава української держави Володимир Зеленський вніс до парламенту проект закону № 10394, який передбачає внесення змін до низки законів щодо забезпечення персонального голосування народних депутатів. Таким чином президент вирішив побороти кнопкодавство у Верховній Раді.

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У Комітеті виборців України заявили, що в одномандатних округах фіксується масове реєстрування кандидатів-клонів політичної партії «Слуга народу». З’ясувалося, що самовисуванці в основних відомостях про себе вказують, що вони є представниками громадських організацій, благодійних фондів чи приватних підприємств зі схожою назвою.

В Тбілісі поновилися акції протесту. Тисячі активістів зібралися під будівлею парламенту Грузії й вимагають відставки міністра внутрішніх справ Грузії Георгія Гахарія та глави Служби державної безпеки Вахтанга Гомелаурі й проведення дострокових парламентських виборів.

Сьогодні суд в Одесі арештував підозрюваного у вбивстві 11-річної Дарини Лук’яненко з селища Іванівка. Служителі Феміди ухвалили, що 22-річний Микола Тарасов буде під вартою 60 діб. Застава зловмиснику не передбачена.

Національне антикорупційне бюро розслідує причетність керівництва державних лісгоспів та Державного агентства лісового господарства у причетності до діяльності компаній, які продавали в Румунію ліс за зниженими цінами. Детективи перевіряють діяльність «GLD Trade Holding LLP» та «OSUNA Holding LLP», експортні дії яких завдали бюджету України 100 млн грн збитків.

Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що Кремль запропонував Києву закритий формат переговорів щодо обміну ув’язненими. Він запевнив, що Росія готова до обміну, однак Україна повинна зробити певні кроки.