Обеденный перерыв: журналисты показали цены в столовой народных депутатов. Фото: 112.ua

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Верховная Рада Украины девятого созыва сегодня официально начала свою работу. Принятие депутатской присяги и решение других организационных вопросов приблизило время обеда. Представителям СМИ вместе с депутатами удалось побывать в парламентской столовой и увидеть, чем кормят народных избранников.

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Меню народного депутата оказалось довольно разнообразным. В первый день работы парламентариям предложили филе семги, бутерброды с икрой лосося и люля-кебаб. Не обошлось и без традиционного украинского борща с добавлением говядины. Цены на эти блюда в депутатском меню варьируются от 45 до 175 грн. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Из первых блюд народным депутатам предложили также суп-пюре с кабачками (33,88 грн). Кроме того, народные избранники могли попробовать разнообразные овощные салаты с добавлением мяса и морепродуктов (от 21,55 до 55,98 грн).

Куда более разнообразным оказалось меню вторых блюд: молочная рисовая каша (20,64 грн) и сырный омлет (35,96 грн), рубленные свиные котлеты (55,45 грн), блины «помпадур» (77,56 грн) и вареный язык (75,03 грн).

На гарнир депутатам подали картошку по-венски (31,49 грн) и пюре (18,80 грн), овощное рагу (51,48 грн), а также цветную капусту с кунжутом и маслом (45,86 грн).

Не оставили парламентариев и без десертов. Каждый желающий мог заказать себе ванильный крем из сметаны с различными топингами (26,14 грн), а также фруктовое желе (25,48 грн).

Отмечается, что шаурмы, которую когда-то так рекомендовал президент Зеленский, в меню не оказалось.

Ранее сообщалось, что депутаты Верховной Рады Украины девятого созыва прибыли в здание парламента и начали первое пленарное заседание. Кроме принятия присяги, парламентариев ожидает решение десятков кадровых и организационных вопросов.