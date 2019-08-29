Обідня перерва: журналісти показали ціни в їдальні народних депутатів. Фото: 112.ua

https://racurs.ua/ua/n126084-menu-deputata-chym-goduut-novu-verhovnu-radu-foto.html

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Верховна Рада України дев’ятого скликання сьогодні офіційно розпочала свою роботу. Ухвалення депутатської присяги і вирішення інших організаційних питань наблизило час обіду. Представникам ЗМІ разом із депутатами вдалося побувати у парламентській їдальні і побачити, чим годують народних обранців.

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Меню народного депутата виявилося досить різноманітним. У перший день роботи парламентарям запропонували філе сьомги, бутерброди з ікрою лосося та люля-кебаб. Не обійшлося й без традиційного українського борщу з додаванням яловичини. Ціни на ці страви у депутатському меню варіюються від 45 до 175 грн. Про це повідомляє телеканал «112 Україна».

З перших страв народним депутатам запропонували також суп-пюре з кабачками (33,88 грн). Окрім того, народні обранці могли спробувати різноманітні овочеві салати з додаванням м’яса та морепродуктів (від 21,55 до 55,98 грн).

Куди більш різноманітним виявилося меню других страв: молочна рисова каша (20,64 грн) і сирний омлет (35,96 грн), рубані свинячі котлети (55,45 грн), млинці «помпадур» (77,56 грн) і варений язик (75,03 грн).

На гарнір депутатам подали картоплю по-віденськи (31,49 грн) і пюре (18,80 грн), овочеве рагу (51,48 грн), а також кольорову капусту з кунжутом і маслом (45,86 грн).

Не залишили парламентарів і без десертів. Кожен охочий міг замовити собі ванільний крем зі сметани із різними топінгами (26,14 грн), а також фруктове желе (25,48 грн).

Зазначається, що шаурми, яку колись так рекомендував президент Зеленський, у меню не виявилося.

Раніше повідомлялося, що вранці депутати дев’ятого скликання прибули до приміщення парламенту і почали перше пленарне засідання. Крім складання присяги, парламентарів очікує вирішення десятків кадрових і організаційних питань.