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Ракурс
Снигур одержалапотрясающую победу на турнире ITF в Израиле. Фото: Прямий

Снигур одержалапотрясающую победу на турнире ITF в Израиле

1 сен 2019, 19:02
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Известная украинская теннисистка Дарья Снигур получила потрясающую победу в финале турнира ITF в Израиле. Это уже четвертый титул Снигур в ее спортивной карьере.

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Очередная победа на корте позволит Снигур подняться в топ-330 мирового рейтинга, ведь успех украинке принес ей 50 очков. Попадание в рейтинг станет личным рекордом спортсменки. Об этом сообщает УНИАН.

В финале Снигур встретилась со второй ракеткой турнира британской теннисисткой Марией Лумсден. В противостоянии киевлянке понадобилось лишь 58 минут, чтобы одержать победу.

Финальный счет в игре между Снигур и Лумсден 6:1, 6:4. Отметим, что во втором сете Снигур проигрывала со счетом 2: 4, однако затем решительно взяла четыре гейма подряд.

Напомним, в этом сезоне Снигур также получила потрясающую победу в финале юниорского Уимблдона.

Как ранее сообщал «Ракурс», украинское дерби на турнире «Большого шлема» завершилось победой Элина Свитолина над Даяной Ястремской.


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