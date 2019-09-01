Снігур одержала приголомшливу перемогу на турнірі ITF в Ізраїлі. Фото: Прямий

https://racurs.ua/ua/n126192-snigur-oderjala-prygolomshlyvu-peremogu-na-turniri-itf-v-izrayili.html

Ракурс

Відома українська тенісистка Дар’я Снігур одержала приголомшливу перемогу у фіналі турніру ITF в Ізраїлі. Це вже четвертий титул Снігур у її спортивній кар'єрі.

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Чергова перемога на корті дозволить Снігур піднятися в топ-330 світового рейтингу, адже успіх українки приніс їй 50 очок. Потрапляння до рейтингу стане особистим рекордом спортсменки. Про це повідомляє УНІАН.

У фіналі Снігур зустрілась з другою ракеткою турніру британською тенісисткою Марією Лумсден. У протистоянні киянці знадобилось лише 58 хвилин, щоб одержати перемогу.

Фінальний рахунок у грі між Снігур та Лумсден 6:1, 6:4. Зазначимо, що у другому сеті Снігур програвала з рахунком 2:4, однак потім рішуче взяла чотири гейми поспіль.

Нагадаємо, у цьому сезоні Снігур також одержала приголомшливу перемогу у фіналі юніорського Вімблдону.

Як раніше повідомляв «Ракурс», українське дербі на турнірі «Великого шолому» завершилось перемогою Еліни Світоліної над Даяною Ястремською.