Виталий Касько может стать заместителем главы ГП. Фото: UA.News

https://racurs.ua/n126321-ryaboshapka-naznachit-svoim-pervym-zamestitelem-kasko-smi.html

Ракурс

Руслан Рябошапка, глава Генеральной прокуратуры, намерен назначить первым заместителем генпрокурора Виталия Касько.

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Пока неизвестно, когда произойдет это назначение. Ожидаются, что в Рябошапки будет совершенно новая команда заместителей генпрокурора. О кандидатуре Каська 4 сентября сообщают «Українські новини» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как известно, Касько в 2014—2016 годах уже работал в Генпрокуратуре на должности заместителя генпрокурора. Он возглавлял межведомственную рабочую группу по координации возвращения в Украину средств, полученных преступным путем бывшими высокопоставленными лицами Украины. Касько подал в отставку 15 февраля 2016 года.

Напомним, 29 августа Верховная Рада Украины на первом пленарном заседании 312 голосами согласовала кандидатуру Руслана Рябошапки на должность генерального прокурора Украины. На этой должности он заменил Юрия Луценко.

Уже 2 сентября новый глава Генпрокуратуры уволил генерал-полковника юстиции Анатолия Матиоса с должности заместителя генерального прокурора — главного военного прокурора Украины.

Сегодня Рябошапка подписал приказы об увольнении с должностей руководителей прокуратур в Винницкой, Одесской, Житомирской и Черкасской областях.