Віталій Касько може стати заступником очільника ГП. Фото: UA.News

https://racurs.ua/ua/n126321-ryaboshapka-pryznachyt-svoyim-pershym-zastupnykom-kaska-zmi.html

Ракурс

Руслан Рябошапка, очільник Генеральної прокуратури, має намір призначити першим заступником генпрокурора Віталія Каська.

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Наразі невідомо, коли відбудеться це призначення. Очікуються, що в Рябошапки буде абсолютно нова команда заступників генпрокурора. Про кандидатуру Каська 4 вересня повідомляють «Українські новини» із посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Як відомо, Касько в 2014—2016 роках вже працював у Генпрокуратурі на посаді заступника генпрокурора. Він очолював міжвідомчу робочу групу з координації повернення до України коштів, отриманих злочинним шляхом колишніми високопоставленими особами України. Касько подав у відставку 15 лютого 2016 року.

Нагадаємо, 29 серпня Верховна Рада України на першому пленарному засіданні 312 голосами погодила кандидатуру Руслана Рябошапки на посаду генерального прокурора України. На цій посаді він замінив Юрія Луценка.

Вже 2 вересня новий очільник Генпрокуратури звільнив генерал-полковника юстиції Анатолія Матіоса з посади заступника генерального прокурора — головного військового прокурора України.

Сьогодні Рябошапка підписав накази про звільнення з посад очільників прокуратур у Вінницькій, Одеській, Житомирській и Черкаській областях.