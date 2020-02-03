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Гончарук заверил, что Украина готова к борьбе с коронавирусом. Фото: slovoidilo.ua

Бригады инфекционистов для борьбы с коронавирусом 2019 nCoV сформировали в каждой области — Гончарук (ВИДЕО)

3 фев 2020, 10:36
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Коронавирус 2019 nCoV не обнаружен на территории Украины.

Государство подготовилось к угрозе занесения смертельного вируса из Китая. Ситуация на границе контролируемая. У властей есть контакты всех людей, прибывающих на территорию государства из стран, где обнаружены вспышки коронавируса. Об этом 2 февраля в интервью ТРК «Украина» заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

Украина готова к этой ситуации. У нас все службы работают в состоянии максимальной готовности. Мы контролируем ситуацию на границе, проверяем тех людей, которые заезжают в Украину из рискованных территорий, у нас есть их контакты, — заверил он.

Премьер подчеркнул, что власти готовы к борьбе с коронавирусом. В каждой области уже сформировали по меньшей мере две бригады инфекционистов. Медиков оснастили необходимой техникой.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук в связи со вспышкой опасного коронавируса 2019-nCoV поручил МИД, ГСЧС, Минобороны и Мининфраструктуры организовать эвакуацию граждан Украины с КНР.

Напомним, по состоянию на 3 февраля в Китае коронавирус 2019-nCoV унес жизни 361 человека, а заразились 17 тыс. 238 человек.

Источник: Ракурс


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