Гончарук заверил, что Украина готова к борьбе с коронавирусом. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/n133068-brigady-infekcionistov-dlya-borby-s-koronavirusom-2019-ncov-sformirovali-v-kajdoy-oblasti.html

Ракурс

Коронавирус 2019 nCoV не обнаружен на территории Украины.

Государство подготовилось к угрозе занесения смертельного вируса из Китая. Ситуация на границе контролируемая. У властей есть контакты всех людей, прибывающих на территорию государства из стран, где обнаружены вспышки коронавируса. Об этом 2 февраля в интервью ТРК «Украина» заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

Украина готова к этой ситуации. У нас все службы работают в состоянии максимальной готовности. Мы контролируем ситуацию на границе, проверяем тех людей, которые заезжают в Украину из рискованных территорий, у нас есть их контакты, — заверил он.

Премьер подчеркнул, что власти готовы к борьбе с коронавирусом. В каждой области уже сформировали по меньшей мере две бригады инфекционистов. Медиков оснастили необходимой техникой.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук в связи со вспышкой опасного коронавируса 2019-nCoV поручил МИД, ГСЧС, Минобороны и Мининфраструктуры организовать эвакуацию граждан Украины с КНР.

Напомним, по состоянию на 3 февраля в Китае коронавирус 2019-nCoV унес жизни 361 человека, а заразились 17 тыс. 238 человек.