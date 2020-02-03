Гончарук запевнив, що Україна готова до боротьби з коронавірусом. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/ua/n133068-brygady-infekcionistiv-dlya-borotby-z-koronavirusom-2019-ncov-sformuvaly-v-kojniy-oblasti.html

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Коронавірус 2019 nCoV не виявлений на території України.

Держава підготувалася до загрози занесення смертельного вірусу з Китаю. Ситуація на кордоні контрольована. Влада має контакти всіх людей, які прибувають на територію держави з країн, де виявлені спалахи коронавірусу. Про це 2 лютого в інтерв’ю ТРК «Україна» заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Україна готова до цієї ситуації. У нас усі служби працюють у стані максимальної готовності. Ми контролюємо ситуацію на кордоні, перевіряємо тих людей, які заїжджають в Україну з ризикованих територій, у нас є їхні контакти, — запевнив він.

Прем'єр наголосив, що влада готова до боротьби з коронавірусом. У кожній області вже сформували по щонайменше дві бригади інфекціоністів. Медиків оснастили необхідною технікою.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у зв’язку зі спалахом небезпечного коронавірусу 2019-nCoV доручив МЗС, ДСНС, Міноборони та Мінінфраструктури організувати евакуацію громадян України з КНР.

Нагадаємо, станом на 3 лютого у Китаї коронавірус 2019-nCoV забрав життя 361 особи, а заразилися 17 тис. 238 осіб.