В Украине в ближайшие дни ожидается осложнение погодных условий

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Погода в Украине будет ухудшаться 4−6 февраля. Осложнение погодных условий принесет нам сильный снег, порывы ветра и снежные заносы на дорогах.

Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Так, днем ​​4 февраля на Закарпатье и Прикарпатье синоптики прогнозируют значительный дождь и мокрый снег. Ночью 5 февраля ожидаются порывы ветра, скорость которых будет достигать 15−20 м/с (в горах 25 м/с), метели и сильный снег, в результате чего прирост снежного покрова составит 10−20 см, в горах — 35−40 см. Также синоптики предупреждают о снежных заносах на дорогах и гололеде.

В период 5−6 февраля в центральных областях Украины ожидается значительный снег, в восточных — значительный снег с дождем.

В то же время в южных областях метеорологи прогнозируют значительный дождь с переходом в мокрый снег.

Ожидается образование снежного покрова высотой 10−15 см, местами возможен гололед и налипание мокрого снега. В Кировоградской и Днепропетровской областях из-за сильного снега высота снежного покрова может достичь 20−25 см, на дорогах ожидаются снежные заносы.

Порывы ветра будут достигать 17−22 м/с, иногда — 25 м/с. Синоптики предупреждают о метели и гололеде на дорогах.

Напомним, до конца дня 3 февраля по всей территории Украины сохранится штормовой ветер.