В Україні в найближчі дні очікується ускладнення погодних умов

https://racurs.ua/ua/n133101-hurtovyny-snigovi-zamety-ta-ojeledycya-synoptyky-poperedjaut-pro-rizke-uskladnennya-pogodnyh-umov.html

Ракурс

Погода в Україні погіршуватиметься 4−6 лютого. Ускладнення погодних умов принесе нам сильний сніг, пориви вітру та снігові замети на дорогах.

Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Так, вдень 4 лютого на Закарпатті та Прикарпатті синоптики прогнозують значний дощ та мокрий сніг. Вночі 5 лютого очікуються пориви вітру, швидкість яких досягатиме 15−20 м/с (в горах 25 м/с), хуртовини та сильний сніг, в результаті чого приріст снігового покриву становитиме 10−20 см, в горах — 35−40 см. Також синоптики попереджають про снігові замети на дорогах та ожеледицю.

У період 5−6 лютого в центральних областях України очікується значний сніг, у східних — значний сніг з дощем.

Водночас у південних областях метеорологи прогнозують значний дощ з переходом у мокрий сніг.

Очікується утворення снігового покриву висотою 10−15 см, місцями можлива ожеледь та налипання мокрого снігу. На Кіровоградщині та Дніпропетровщині через сильний сніг висота снігового покрову може сягнути 20−25 см, на дорогах очікуються снігові замети.

Пориви вітру сягатимуть 17−22 м/с, іноді — 25 м/с. Синоптики попереджають про хуртовини та ожеледицю на дорогах.

Нагадаємо, до кінця доби 3 лютого по всій території України зберігатиметься штормовий вітер.