«Слуги народа» из профильного комитета Рады разгромили правительственный законопроект о дезинформацииhttps://racurs.ua/n133115-slugi-naroda-iz-profilnogo-komiteta-rady-razgromili-pravitelstvennyy-zakonoproekt-o-dezinformacii.htmlРакурс
Шесть народных депутатов из провластной фракции партии «Слуга народа», которые являются членами профильного комитета Рады (по вопросам гуманитарной и информационной политики), жестко разгромили правительственный законопроект о дезинформации.
В Фейсбук 3 февраля появилось обращение шести нардепов, один из которых (Александр Ткаченко) возглавляет комитет, а трое являются его заместителями. Александр Ткаченко, Евгения Кравчук, Никита Потураев, Гео Лерос, Лиза Богуцкая и Андрей Боблях решили рассказать, что именно беспокоит их в проекте закона, который разработало Министерство культуры, молодежи и спорта Украины.
В заявлении руководства комитета упомянуто о:
- появлении органа уполномоченного с широким кругом возможностей применения механизмов государства в регуляции свободы слова;
- распределении журналистов на тех, кто войдет в предлагаемую ассоциации и тех, кто не захочет;
- принципе правовой определенности при толковании термина «дезинформация» и соответствия содержания и объема этого срока современным вызовам;
- принципе соразмерности наказания за совершенное правонарушение, в том числе, вовлеченности слишком широкого круга граждан, на которых будет распространяться деятельность этого закона.
Эти нардепы из «Слуги народа» считают, что принятие и выполнение норм такого закона может привести к наступлению на свободу слова.
20 января Министерство культуры, молодежи и спорта опубликовало проект закона, который должен «обеспечить национальную информбезопасность и право на доступ к достоверной информации». Министр Владимир Бородянский хочет в феврале его обсудить, а в марте внести документ на рассмотрение парламента.
Напомним, что сейчас в экспертной среде продолжается бурное обсуждение и закона о СМИ. Его также очень неоднозначно встретили медиаэксперты.