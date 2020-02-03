Законопроект о дезинформации разгромили "слуги народа" из профильного комитета Рады, фото — НВ

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Шесть народных депутатов из провластной фракции партии «Слуга народа», которые являются членами профильного комитета Рады (по вопросам гуманитарной и информационной политики), жестко разгромили правительственный законопроект о дезинформации.

В Фейсбук 3 февраля появилось обращение шести нардепов, один из которых (Александр Ткаченко) возглавляет комитет, а трое являются его заместителями. Александр Ткаченко, Евгения Кравчук, Никита Потураев, Гео Лерос, Лиза Богуцкая и Андрей Боблях решили рассказать, что именно беспокоит их в проекте закона, который разработало Министерство культуры, молодежи и спорта Украины.

В заявлении руководства комитета упомянуто о:

появлении органа уполномоченного с широким кругом возможностей применения механизмов государства в регуляции свободы слова;

распределении журналистов на тех, кто войдет в предлагаемую ассоциации и тех, кто не захочет;

принципе правовой определенности при толковании термина «дезинформация» и соответствия содержания и объема этого срока современным вызовам;

принципе соразмерности наказания за совершенное правонарушение, в том числе, вовлеченности слишком широкого круга граждан, на которых будет распространяться деятельность этого закона.

Эти нардепы из «Слуги народа» считают, что принятие и выполнение норм такого закона может привести к наступлению на свободу слова.

20 января Министерство культуры, молодежи и спорта опубликовало проект закона, который должен «обеспечить национальную информбезопасность и право на доступ к достоверной информации». Министр Владимир Бородянский хочет в феврале его обсудить, а в марте внести документ на рассмотрение парламента.

Напомним, что сейчас в экспертной среде продолжается бурное обсуждение и закона о СМИ. Его также очень неоднозначно встретили медиаэксперты.