Законопроект про дезінформацію розгромили "слуги народу" із профільного комітету Ради, фото — НВ

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Ракурс

Шестеро нардепів із провладної фракції партії «Слуга народу», які є членами профільного комітету Ради (з питань гуманітарної та інформаційної політики), жорстко розгромили урядовий законопроект про дезінформацію.

У Фейсбук 3 лютого з’явилося звернення шести нардепів, один з яких (Олександр Ткаченко) очолює комітет, а троє є його заступниками. Олександр Ткаченко, Євгенія Кравчук, Микита Потураєв, Гео Лерос, Ліза Богуцька та Андрій Боблях вирішили розповісти, що саме непокоїть їх у проекті закону, який розробило Міністерство культури, молоді та спорту України.

В заяві керівництва комітету згадано про:

появу органу уповноваженого за рішенням Кабміну з широким колом можливостей застосування механізмів держави в регуляції свободи слова;

розподіл журналістів на тих, хто увійде в пропоновану асоціацію та тих, хто не схоче;

принцип правової визначеності при тлумаченні терміну «дезінформація» та відповідності змісту та обсягу цього терміну сучасним викликам;

принцип пропорційності покарання за вчинене правопорушення, в тому числі, залученості занадто широкого кола громадян на яких розповсюджуватиметься діяльність цього закону.

Ці нардепи зі «Слуги народу» вважають, що ухвалення та виконання норм такого закону може призвести до наступу на свободу слова.

20 січня Міністерство культури, молоді та спорту опублікувало проект закону, який має «забезпечити національну інформбезпеку та право на доступ до достовірної інформації». Міністр Володимир Бородянський хоче у лютому його обговорити, а в березні внести документ на розгляд парламенту.

Нагадаємо, що наразі в експертному середовищі триває бурхливе обговорення закону про медіа. Його також дуже неоднозначно зустріли медіаексперти.