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Главные новости 5 февраля: обыски на «1+1» и заявления Рябошапки. Фото: Цензор.НЕТ

Главные новости 5 февраля: обыски на «1+1», заявления Рябошапки и эвакуация украинцев из Китая

5 фев 2020, 23:08
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Главными новостями среды, 5 февраля, стали обыски в одном из офисов телеканала «1+1» в рамках расследования «кассетного скандала», заявления генпрокурора Руслана Рябошапки, а также эвакуация украинцев из Уханя.

Вечером 5 февраля в одном из офисов телеканала «1+1» правоохранители провели обыски. Следственные действия связаны с делом о прослушивании премьер-министра Алексея Гончарука. СБУ подозревает, что именно журналист «1+1» Евгений Куксин слил в интернет скандальные записи. Позже у него и еще двух журналистов провели обыск по месту жительства. В СБУ добавили, что обыски не связаны с деятельностью медиаструктуры.

Ранее генеральный прокурор Украины заявил, что результаты расследования о прослушке Гончарука СБУ озвучит через неделю, но добавил, что на сегодняшний день он не владеет информацией относительно данного расследования.

Также сегодня Руслан Рябошапка уклонился от прямого ответа о возможном конфликте интересов в связи с назначением Александра Бабикова первым заместителем председателя Госбюро расследований. По словам генпрокурора, делам Майдана может угрожать не только Бабиков, но и потоп: «Делу может угрожать даже наводнение, вот затопит — и дела утонут».

Тем временем из Уханя, который стал центром распространения коронавируса, планируют эвакуировать граждан Украины. На эвакуацию согласились 54 человека. В то же время на закрытом на карантин лайнере, где обнаружили коронавирус у 10 пассажиров, находятся 25 украинцев.


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