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Головні новини 5 лютого: обшуки на «1+1» і заяви Рябошапки. Фото: Цензор.НЕТ

Головні новини 5 лютого: обшуки на «1+1», заяви Рябошапки та евакуація українців з Китаю

5 лют 2020, 23:08
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Головними новинами середи, 5 лютого, стали обшуки в одному з офісів телеканалу «1+1» в рамках розслідування «касетного скандалу», заяви генпрокурора Руслана Рябошапки, а також евакуація українців з Уханя.

Ввечері 5 лютого в одному з офісів телеканалу «1+1» правоохоронці провели обшуки. Слідчі дії пов’язані зі справою про прослуховування прем'єр-міністра Олексія Гончарука. СБУ підозрює, що саме журналіст «1+1» Євген Куксин злив в інтернет скандальні записи. Пізніше у нього і ще двох журналістів провели обшук за місцем проживання. В СБУ додали, що обшуки не пов’язані з діяльністю медіаструктури.

Раніше генеральний прокурор України заявив, що результати розслідування про прослуховування Гончарука СБУ озвучить через тиждень, але додав, що на сьогоднішній день він не володіє інформацією щодо цього розслідування.

Також сьогодні Руслан Рябошапка ухилився від прямої відповіді про можливий конфлікт інтересів у зв’язку з призначенням Олександра Бабікова першим заступником голови Госбюро розслідувань. За словами генпрокурора, справам Майдану може загрожувати не тільки Бабіков, але й потоп: «Справі може загрожувати навіть потоп, ось затопить — і справи потонуть».

Тим часом з Уханя, який став центром поширення коронавірусу, планують евакуювати громадян України. На евакуацію погодилися 54 людини. Водночас на закритому на карантин лайнері, де виявили коронавірус у 10 пасажирів, знаходяться 25 українців.


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