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Пожар в общежитии Днепра. Фото: Информатор

В Днепре горело общежитие, пять человек пострадали (ФОТО, ВИДЕО)

9 фев 2020, 20:10
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Пожар произошел 9 февраля в городе Днепр. Горело девятиэтажное общежитие семейного типа на Слобожанском проспекте, 106.

Чрезвычайное происшествие произошло в 16.23. Спасатели эвакуировали местных жителей. Некоторых жильцов госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом. Всего пострадали пять человек, еще 40 человек были эвакуированы. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В результате пожара сгорело 12 кв. м площади квартиры. Огонь повредил мебель и вещи домашнего обихода. К ликвидации пожара привлекались 16 спасателей и 4 единицы техники ГСЧС. Причины возгорания будут выяснять сотрудники полиции.

Пожар в общежитии Днепра. Фото: Информатор

Напомним, 2 февраля в Одессе произошел пожар в жилом доме в Суворовском районе, который привел к смертельным последствиям. Возгорание произошло в одной из квартир на втором этаже. В результате чрезвычайного происшествия погибли три человека.

Источник: Ракурс


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