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Пожежа в гуртожитку Дніпра. Фото: Інформатор

У Дніпрі горів гуртожиток, п’ятеро осіб постраждали (ФОТО, ВІДЕО)

9 лют 2020, 20:10
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Пожежа сталася 9 лютого у місті Дніпро. Горів дев’ятиповерховий гуртожиток сімейного типу на Слобожанському проспекті, 106.

Надзвичайна подія сталася о 16.23. Рятувальники евакуювали місцевих жителів. Деяких мешканців госпіталізували з опіками та отруєнням чадним газом. Загалом постраждали п’ятеро осіб, ще 40 осіб були евакуйовані. Про це повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Внаслідок пожежі згоріло 12 кв. м площі квартири. Вогонь пошкодив меблі та речі домашнього вжитку. До гасіння залучалося 16 рятувальників та 4 одиниці техніки ДСНС. Причини загоряння з’ясовуватимуть співробітники поліції.

Пожежа в гуртожитку Дніпра. Фото: Інформатор

Нагадаємо, 2 лютого в Одесі сталася пожежа в житловому будинку у Суворовському районі, яка призвела до смертельних наслідків. Загоряння сталося в одній із квартир на другому поверсі. Внаслідок надзвичайної події загинули троє осіб.

Джерело: Ракурс


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