Лайнер Diamond Princess, фото: photozou.jp

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Коронавирус COVID-2019 обнаружили у 14 граждан США, которых недавно эвакуировали из лайнера Diamond Princess.

Всего с корабля эвакуировали более 300 граждан США и членов их семей, сообщает пресс-служба Государственного департамента Соединенных Штатов.

Таким образом, количество американцев, у которых обнаружили коронавирус, по информации ВОЗ, составляет 58 человек.

Отмечается, что тесты, которые позволили выявить коронавирус, были проведены за два-три дня до начала эвакуации, их результаты пришли, когда уже началась транспортировка американцев в аэропорт.

Инфицированные коронавирусом американцы были отделены от других граждан США. Впоследствии все же было решено доставить их на том же эвакуационном самолете, что и других, однако во время полета они будут находиться в изоляции.

После приземления самолета в США эвакуированных пассажиров лайнера доставят на военные базы «Тревис» или «Сан-Антонио». Там они будут находиться до завершения карантина, который продлится 14 дней.

Лайнер Diamond Princess прибыл в Японию в начале февраля. Он до 19 февраля попал под карантин из-за обнаруженного на борту коронавируса. На борту судна обнаружено более 350 больных.

Ранее сообщалось, что среди заразившихся — двое граждан Украины.

Всего на борту корабля находились граждане более 50 стран. Сейчас только пять из них решили забрать оттуда своих граждан.

Напомним, Украина планирует 19 февраля эвакуировать своих граждан из китайского города Ухань, которій является эпицентром вспышки коронавируса COVID-2019.