Лайнер Diamond Princess, фото: photozou.jp

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Коронавірус COVID-2019 виявили в 14 громадян США, яких нещодавно евакуювали з лайнера Diamond Princess.

Всього з корабля евакуювали понад 300 громадян США та членів їхніх сімей, повідомляє прес-служба Державного департаменту Сполучених Штатів.

Таким чином, кількість американців, у яких виявили коронавірус, за інформацією ВООЗ становить 58 осіб.

Зазначається, що тести, які дозволили виявити коронавірус, були проведені за два-три дні до початку евакуації, їхні результати надійшли, коли вже розпочалося транспортування американців до аеропорту.

Тож інфіковані коронавірусом американці були відділені від інших громадян США. Згодом все ж було вирішено доставити їх на тому ж евакуаційному літаку, що й інших, проте під час польоту вони перебуватимуть в ізоляції.

Після приземлення літака в США евакуйованих пасажирів лайнера доставлять до військових баз «Тревіс» або «Сан-Антоніо». Там вони перебуватимуть до завершення карантину, який триватиме 14 днів.

Лайнер Diamond Princess прибув до Японії на початку лютого. Він до 19 лютого потрапив під карантин через виявлений на борту коронавірус. На борту судна виявлено понад 350 хворих.

Раніше повідомлялося, що серед людей, які інфікувалися — двоє громадян України.

Всього на борту корабля перебували громадяни понад 50 країн. Наразі лише п’ять з них вирішили забрати звідти своїх громадян.

Нагадаємо, Україна планує 19 лютого евакуювати своїх громадян з китайського міста Ухань, котре є епіцентром спалаху коронавірусу COVID-2019.