Коронавирус на лайнере: украинцев пока не планируют эвакуировать с Diamond Princess

Лайнер Diamond Princess

https://racurs.ua/n133815-koronavirus-na-laynere-ukraincev-poka-ne-planiruut-evakuirovat-s-diamond-princess.html

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Украина пока не планирует осуществлять эвакуацию своих граждан с борта лайнера Diamond Princess, который находится под карантином у берегов Японии.

Все украинцы на борту Diamond Princess являются членами экипажа судна. Об этом в консульском отделе посольства Украины в Японии сообщили агентству УНН.

В консульстве отмечают, что для проведения эвакуации должны быть серьезные основания, в то время как пока на судне ситуация находится под контролем. Всего на борту находятся граждане более 50 стран, только пять государств решили провести эвакуацию, отмечают в консульстве.

Всего на борту Diamond Princess на момент прибытия лайнера к берегам Японии находились 3,7 тыс. человек, из них — 25 украинцев. По данным ВОЗ, коронавирус в настоящее время обнаружен у 454 из них. По информации японских СМИ, 19 из этих людей — серьезно больны.

Среди инфицированных коронавирусом — двое украинцев. Они сейчас находятся в японских медучреждениях. В посольстве отмечают, что они имеют положительную динамику и уже на этой неделе могут выйти из госпиталей.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Напомним, у 14 американцев, которых эвакуировали с борта Diamond Princess, обнаружили новый коронавирус.