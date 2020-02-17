Коронавірус на лайнері: українців наразі не планують евакуювати з Diamond Princess

Лайнер Diamond Princess

https://racurs.ua/ua/n133815-koronavirus-na-layneri-ukrayinciv-narazi-ne-planuut-evakuuvaty-z-diamond-princess.html

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Україна наразі не планує здійснювати евакуацію своїх громадян з борту лайнера Diamond Princess, який перебуває під карантином біля берегів Японії.

Усі українці на борту Diamond Princess є членами екіпажу судна. Про це у консульському відділі посольства України в Японії повідомили агентству УНН.

У консульстві наголошують, що для проведення евакуації мають бути серйозні підстави, в той час як наразі на судні ситуація перебуває під контролем. Загалом на борту перебувають громадяни понад 50 країн, лише п’ятеро держав вирішили провести евакуацію, зазначають у консульстві.

Всього на борту Diamond Princess на момент прибуття лайнера до берегів Японії перебували 3,7 тис. осіб, з них — 25 українців. За даними ВООЗ, коронавірус наразі виявлено у 454 з них. За інформацією японських ЗМІ, 19 з цих осіб — серйозно хворі.

Серед інфікованих коронавірусом — двоє українців. Вони наразі перебувають у японських медзакладах. У посольстві зазначають, що вони мають позитивну динаміку та вже цього тижня можуть вийти з госпіталів.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)

Нагадаємо, у 14 американців, яких евакуювали з борту Diamond Princess, виявили новий коронавірус.