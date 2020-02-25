Реформа децентрализации: изменения в Конституцию подготовят за месяц. Фото: Апостроф

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Конституция Украины будет переписана «слугами народа». Представители Офиса президента, Министерства развития общин и территорий, а также профильного комитета Верховной Рады собираются разработать изменения в Основной Закон в части децентрализации власти до 20 марта и подать их в парламент.

Принять законопроект планируют до 5 сентября 2020 года. Об этом шла речь сегодня в Киеве на первом мероприятии в рамках публичного обсуждения изменений в Конституцию в части децентрализации, сообщает «Украинская правда».

Мы сегодня начинаем большую общественную дискуссию о самой успешной, по мнению людей, реформе, — отметил вице-премьер-министр Денис Шмыгаль.

Чиновник подчеркнул, что для власти должны быть приоритетом не «количественные показатели, численность общин и как их поделить», а качество жизни людей, доступность медицины и образования для населения.

Шмыгаль добавил, что завершать реформу децентрализации в стране будут внесением изменений в Конституцию Украины.

К первому этапу обсуждения изменений по административно-территориальному делению Украины присоединились народные депутаты, представители Министерства развития общин и территорий, общественных организаций и диппредставительств. На мероприятии шла речь о правах и сроках полномочий органов местного самоуправления, разделении власти и возможном формате партнерства с другими государственными органами.

С 27 февраля по 4 марта обсуждение изменений в Конституцию будет проходить на уровне регионов. А до 15 марта планируется проведение форума с делегатами регионов в столице. Параллельно над текстом изменений в Основной Закон будут работать с парламентскими фракциями и конституционалистами.

Напомним, 16 января президент Владимир Зеленский предложил внести изменения в отдельные положения Конституции государства по административно-территориальному устройству Украины. Президентский законопроект предусматривает ликвидацию понятия «район» и введение «округов» и института префектов, которые заменят государственные администрации. В нем также предлагается установить такие административно-территориальные единицы, как община и автономная республика (о Крыме).

Для изменения Конституции фракции монобольшинства «Слуга народа», которая насчитывает 248 народных депутатов, нужно найти 300 голосов в Раде.

Реформу децентрализации власти хотят завершить до проведения местных выборов, которые запланированы на октябрь 2020 года.

В то же время, в «Слуге народа» подчеркивают, что не собираются закреплять в Конституции Украины особый статус отдельных районов Луганской и Донецкой областей, как того требует Россия.