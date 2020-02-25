Реформа децентралізації: зміни до Конституції підготують за місяць. Фото: Апостроф

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Конституція України буде переписана «слугами народу». Представники Офісу президента, Міністерства розвитку громад і територій та профільного комітету Верховної Ради збираються розробити зміни до Основного Закону у частині децентралізації влади до 20 березня та внести їх до парламенту.

Ухвалити законопроект планують до 5 вересня 2020 року. Про це йшлося сьогодні в Києві на першому заході в межах публічного обговорення змін до Конституції щодо децентралізації, повідомляє «Українська правда».

Ми сьогодні розпочинаємо велику суспільну дискусію стосовно найбільш успішної, на думку людей, реформи, — зазначив віце-прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Високопосадовець наголосив, що для влади мають бути пріоритетом не «кількісні показники, кількість громад і як їх поділити», а якість життя людей, доступність медицини й освіти для населення.

Шмигаль додав, що завершувати реформу децентралізації у країні будуть внесенням змін до Конституції України.

До першого етапу обговорення змін щодо адміністративно-територіального поділу України долучилися народні депутати, представники Міністерства розвитку громад і територій, громадських організацій та диппредставництв. На заході йшлося про права та терміни повноважень органів місцевого самоврядування, розподіл влади і можливий формат партнерства з іншими державними органами.

З 27 лютого по 4 березня обговорення змін до Конституції відбуватиметься на рівні регіонів. А до 15 березня планується провести форум із делегатами регіонів у столиці. Паралельно над текстом змін до Основного Закону працюватимуть із парламентськими фракціями та конституціоналістами.

Нагадаємо, 16 січня президент Володимир Зеленський запропонував внести зміни в окремі положення Конституції держави щодо адміністративно-територіального устрою України. Президентський законопроект передбачає ліквідацію поняття «район» і запровадження «округів» та інституту префектів, що замінять державні адміністрації. У ньому також пропонується окреслити такі адміністративно-територіальні одиниці, як громада та автономна республіка (про Крим).

Для зміни Конституції фракції монобільшості «Слуга народу», яка налічує 248 народних депутатів, потрібно знайти 300 голосів у Раді.

Реформу децентралізації влада хоче завершити до проведення місцевих виборів, які заплановано на жовтень 2020 року.

Водночас у «Слузі народу» акцентують на тому, що не збираються закріплювати у Конституції України особливий статус окремих районів Луганської та Донецької областей, як того вимагає Росія.