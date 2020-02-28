Тренер донецкого «Шахтера» Луиш Каштру. Фото: xsport.ua

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Ракурс

Донецкий «Щахтар» сумел в невероятном противостоянии с португальской Бенфикой выйти в 1/8 финала Лиги Европы.

В первом тайме команда провалила игру, контролировать мяч горнякам никак не удавалось. Соперник доминировал на поле первые 45 минут. Во втором тайме дончане смогли собраться и победили по сумме двух матчей. В двух таймах вчерашнего матча было абсолютно две разных команды. Об этом после матча заявил главный тренер донецкого «Шахтера» Луиш Каштру, сообщает официальный сайт клуба.

Благодаря нашим игрокам мы смогли аннулировать роль влиятельных исполнителей «Бенфики» и добиться заслуженного результата. Но повторю еще раз, что мы играли с грандом, который достоин выступать в любом соревновании. «Бенфика» — сильнейший соперник, — отметил наставник.

По словам Каштру, ему удалось вчера правильно донести до игроков информацию, чтобы они вовремя отреагировали и «показали совсем другой футбол». Тренер «Шахтера» заверил, что дальше готовы играть с абсолютно всеми соперниками.

Главный тренер «Бенфики» Бруно Лаже отметил игру своих подопечных и похвалил соперника за результат во втором тайме. Он признал, что в некоторых моментах его игроки слишком спешили.

Уже стали известны потенциальные соперники «Шахтера» в 1/8 финала ЛЕ. Соперником дончан может стать: «Базель» (Швейцария), «Байер» (Германия), «Вольфсбург» (Германия), «Вулверхэмптон» (Англия), «Интер» (Италия), «Истанбул Башакшехир» (Турция), «Копенгаген» (Дания), ЛАСК (Австрия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Олимпиакос» (Греция), «Рейнджерс» (Шотландия), «Рома» (Италия), «Севилья» (Испания), «Хетафе» (Испания).

Напомним, вчерашний матч «Шахтер» — «Бенфика» завершился со счетом 3:3, по сумме двух матчей горняки вышли в 1/8 финала Лиги Европы.