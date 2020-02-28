Тренер донецького «Шахтаря» Луїш Каштру. Фото: xsport.ua

https://racurs.ua/ua/n134402-shahtar-v-1-8-ligy-ievropy-kashtru-prokomentuvav-uspih-girnykiv-u-portugaliyi.html

Ракурс

Донецький «Щахтар» зумів у неймовірному протистоянні з португальської Бенфікою вийти в 1/8 фіналу Ліги Європи.

У першому таймі команда провалила гру, контролювати м’яч гірникам ніяк не вдавалося. Суперник домінував на полі перших 45 хвилин. У другому таймі донеччани змогли зібратися й перемогли в сумі двох матчів. У двох таймах вчорашнього матчу було абсолютно дві різних команди. Про це після матчу заявив головний тренер донецького «Шахтаря» Луїш Каштру, повідомляє офіційний сайт клубу.

Завдяки нашим гравцям ми змогли анулювати роль найвпливовіших виконавців «Бенфіки» і домогтися заслуженого результату. Але повторю ще раз, що ми грали з грандом, який гідний виступати в будь-якому змаганні. «Бенфіка» — найсильніший суперник, — зазначив наставник.

За словами Каштру, йому вдалося вчора правильно донести до гравців інформацію, щоб вони вчасно відреагували і «показали зовсім інший футбол». Тренер «Шахтаря» запевнив, що далі готові грати з абсолютно всіма суперниками.

Головний тренер «Бенфіки» Бруно Лаже відзначив гру своїх підопічних та похвалив суперника за результат у другому таймі. Він визнав, що у деяких моментах його гравці надто поспішали.

Вже стали відомі потенційні суперники «Шахтаря» в 1/8 фіналу ЛЄ. Суперником донеччан може стати: «Базель» (Швейцарія), «Байєр» (Німеччина), «Вольфсбург» (Німеччина), «Вулверхемптон» (Англія), «Інтер» (Італія), «Істанбул Башакшехір» (Туреччина), «Копенгаген» (Данія), ЛАСК (Австрія), «Манчестер Юнайтед» (Англія), «Олімпіакос» (Греція), «Рейнджерс» (Шотландія), «Рома» (Італія), «Севілья» (Іспанія), «Хетафе» (Іспанія).

Нагадаємо, вчорашній матч «Шахтар» — «Бенфіка» завершився з рахунком 3:3, за сумою двох матчів гірники вийшли в 1/8 фіналу Ліги Європи.