«Шахтер» сыграет в 1/8 финала Лиги Европы, фото: shakhtar.com

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Ракурс

Соперником футбольного клуба «Шахтер» в 1/8 финала Лиги Европы станет немецкий «Вольфсбург», который в чемпионате своей страны в настоящее время занимает седьмую строчку.

В 1/8 финала «Вольфсбург» попал, преодолев шведский «Мальме» в двух матчах со счетом 2:1 и 3:0. Об этом сообщает издание Sport.ua.

Комментируя результаты жеребьевки, тренер «Вольфсбурга» Оливер Гласнер отметил, что матчи против «Шахтера» будут «сложной задачей».

«Шахтер» — команда из Лиги чемпионов с большим международным опытом, — подчеркнул Гласнер.

«Шахтер» будет играть с «Вольфсбургом» 12 марта на выезде и 19 марта дома.

Напомним, «Шахтер» в 1/8 финала попал, преодолев португальскую «Бенефику» со счетом 5:4 по сумме двух матчей. Первый матч завершился 20 февраля со счетом 2:1 в пользу «Шахтера», второй — вчера со счетом 3:3.