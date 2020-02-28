«Шахтар» зіграє у 1/8 фіналу Ліги Європи, фото: shakhtar.com

https://racurs.ua/ua/n134434-supernyka-shahtarya-v-1-8-finalu-ligy-ievropy-vyznachylo-jerebkuvannya.html

Ракурс

Суперником футбольного клубу «Шахтар» в 1/8 фіналу Ліги Європи стане німецький «Вольфсбург», котрий у чемпіонаті своє країни наразі займає сьому сходинку.

До 1/8 фіналу «Вольфсбург» потрапив, здолавши шведський «Мальме» у двох матчах з рахунками 2:1 та 3:0. Про це повідомляє видання Sport.ua.

Коментуючи результати жеребкування, тренер «Вольфсбурга» Олівер Гласнер зазначив, що матчі проти «Шахтаря» будуть «складною задачею».

«Шахтар» — команда з Ліги чемпіонів з великим міжнародним досвідом, — наголосив Гласнер.

«Шахтар» гратиме з «Вольфсбургом» 12 березня на виїзді та 19 березня вдома.

Нагадаємо, «Шахтар» до 1/8 фіналу потрапив, здолавши португальську «Бенефіку» з рахунком 5:4 за сумою двох матчів. Перший матч завершився 20 лютого з рахунком 2:1 на користь «Шахтаря», другий — вчора з рахунком 3:3.