Коронавирус: японские медики нашли способ, как спасти тяжелобольных

Коронавирус: японские медики нашли способ, как спасти тяжелобольныхhttps://racurs.ua/n135124-koronavirus-yaponskie-mediki-nashli-sposob-kak-spasti-tyajelobolnyh.htmlРакурс
В Японии большинство инфицированных коронавирусом пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, вылечились после того, как медики применили аппараты сердечно-легочной реанимации.
По меньшей мере 23 инфицированных коронавирусом пациента в Японии получили лечение с помощью экстракорпоральной мембранной оксигенации (ECMO), сообщает телеканал NHK.
12 из этих пациентов уже завершили курс лечения с помощью ECMO и сейчас выздоравливают.
В целом не умер ни один из пациентов, к которому применялось ECMO.
Аппарат ECMO поддерживает функции сердца и легких. В результате эти органы получают возможность «отдохнуть», пока иммунная система пациента борется с вирусом.
В то же время применение таких аппаратов для лечения коронавируса требует специальных медицинских навыков. Так, в Японии сейчас одновременно получать лечение с помощью ECMO могут только примерно 300 пациентов.
Напомним, старший врач-консультант правительства Китая по вопросам медицинской помощи Чжун Наньшань считает, что эпидемия коронавируса может завершиться к июню, если страны мира мобилизуются на борьбу с этой болезнью и будут готовы к принятию решительных мер.