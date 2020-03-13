Коронавирус: японские медики нашли способ, как спасти тяжелобольных

Медики ищут способы борьбы с новым коронавирусом

https://racurs.ua/n135124-koronavirus-yaponskie-mediki-nashli-sposob-kak-spasti-tyajelobolnyh.html

Ракурс

В Японии большинство инфицированных коронавирусом пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, вылечились после того, как медики применили аппараты сердечно-легочной реанимации.

По меньшей мере 23 инфицированных коронавирусом пациента в Японии получили лечение с помощью экстракорпоральной мембранной оксигенации (ECMO), сообщает телеканал NHK.

12 из этих пациентов уже завершили курс лечения с помощью ECMO и сейчас выздоравливают.

В целом не умер ни один из пациентов, к которому применялось ECMO.

Аппарат ECMO поддерживает функции сердца и легких. В результате эти органы получают возможность «отдохнуть», пока иммунная система пациента борется с вирусом.

В то же время применение таких аппаратов для лечения коронавируса требует специальных медицинских навыков. Так, в Японии сейчас одновременно получать лечение с помощью ECMO могут только примерно 300 пациентов.

Напомним, старший врач-консультант правительства Китая по вопросам медицинской помощи Чжун Наньшань считает, что эпидемия коронавируса может завершиться к июню, если страны мира мобилизуются на борьбу с этой болезнью и будут готовы к принятию решительных мер.