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Ракурс
Медики шукають способи боротьби з новим коронавірусом

Коронавірус: японські медики знайшли спосіб, як врятувати тяжкохворих

13 бер 2020, 15:05
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У Японії більшість інфікованих коронавірусом пацієнтів, які перебували в тяжкому стані, вилікувалися після того, як медики застосували апарати серцево-легеневої реанімації.

Щонайменше 23 інфікованих коронавірусом пацієнта в Японії отримали лікування за допомогою екстракорпоральної мембранної оксигенації (ECMO), повідомляє телеканал NHK.

12 із цих пацієнтів вже завершили курс лікування за допомогою ECMO і наразі виздоровлюють.

Загалом не помер жоден із пацієнтів, щодо якого застосовувалося ECMO.

Апарат ECMO підтримує функції серця і легенів. В результаті ці органи отримують можливість «відпочити», доки імунна система пацієнта бореться з вірусом.

Водночас застосування таких апаратів для лікування коронавірусу потребує спеціальних медичних навичок. Так, у Японії наразі одночасно отримувати лікування за допомогою ECMO можуть лише приблизно 300 пацієнтів.

Нагадаємо, старший лікар-консультант уряду Китаю з питань медичної допомоги Чжун Наньшань вважає, що епідемія коронавірусу може завершитися до червня, якщо країни світу мобілізуються на боротьбу з цією хворобою та будуть готовими до вжиття рішучих заходів.


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