Коронавирусный карантин: постановление Кабмина о сохранении зарплат и запрете увольнений направлено на доработку

Кабмин. Фото: РБК-Украина

https://racurs.ua/n135754-koronavirusnyy-karantin-postanovlenie-kabmina-o-sohranenii-zarplat-i-zaprete-uvolneniy-napravleno.html

Ракурс

Коронавирусный карантин, который был введен в Украине в связи с распространением COVID-19, отразился на работе большинства предприятий. Для защиты трудовых прав украинцев Кабинет министров разработал постановление, презентация которого состоялась во время сегодняшнего заседания правительства.

Постановление было представлено министром юстиции Денисом Малюськой.

Министр юстиции заявил, что постановление разработано на время карантина и чрезвычайной ситуации в стране. Документ предполагает сохранение оплаты труда сотрудникам во время карантина, в том числе и тем, которые работают дома. Это касается как государственного, так и частного секторов.

Также постановлением рекомендуется удерживаться от увольнения сотрудников из-за ликвидации, реорганизации, прогулов и прочих причин, которые могут быть связаны с последствиями введения карантина.

Малюська заявил, что постановление требует доработок, которые будут внесены в документ на протяжении дня. Кабмин согласился с министром юстиции и отправил постановление на доработку.

Как ранее писал «Ракурс», Кабмин принял решение увеличить размер субсидий для оплаты коммунальных платежей на время коронавирусного карантина, а также предоставить субсидии гражданам, которые потеряли работу во время карантина.