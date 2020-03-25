Коронавірусний карантин: постанова Кабміну про збереження зарплат і заборону звільнень направлена на доопрацювання

Кабмін. Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n135754-koronavirusnyy-karantyn-postanova-kabminu-pro-zberejennya-zarplat-i-zaboronu-zvilnen-napravlena.html

Ракурс

Коронавірусний карантин, який був введений в Україні у зв’язку з поширенням COVID-19, вплинув на роботу більшості підприємств. Для захисту трудових прав українців Кабінет міністрів розробив постанову, презентація якої відбулася під час сьогоднішнього засідання уряду.

Постанову представив міністр юстиції Денис Малюська.

Міністр юстиції заявив, що постанова розроблена на час карантину і надзвичайної ситуації в країні. Документ передбачає збереження оплати праці співробітникам під час карантину, в тому числі і тим, що працюють вдома. Це стосується як державного, так і приватного секторів.

Також постановою рекомендується утримуватися від звільнення співробітників через ліквідацію, реорганізацію, прогули та з інших причин, які можуть бути пов’язані з наслідками введення карантину.

Малюська заявив, що постанова вимагає доопрацювань, які будуть внесені до документу протягом дня. Кабмін погодився із міністром юстиції і відправив постанову на доопрацювання.

Як раніше писав «Ракурс», Кабмін прийняв рішення збільшити розмір субсидій для оплати комунальних платежів на час корона вірусного карантину, а також надати субсидії громадянам, які втратили роботу під час карантину.