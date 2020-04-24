Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

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В Виннице коронавирус обнаружили на фабрике, которая шьет защитные костюмы для медиков.

Коронавирусную инфекцию COVID-19 подхватила одна из работниц фабрики. Власти решили провести ПЦР-тесты для 200 контактных лиц. В семи случаях тесты дали положительный результат. Об этом 24 апреля в видеообращении заявил мэр Винницы Сергей Моргунов.

На швейной фабрике уже провели дезинфекцию, предприятие продолжает работать в штатном режиме. По словам мэра, предприятие уже изготовило 10 тыс. защитных костюмов для медиков.

В Киевской области коронавирус обнаружили в двух общежитиях Киевской области.

По информации временно исполняющего обязанности председателя Киевской областной государственной администрации Василия Володина, в селе Петропавловское Бориспольского района COVID-19 выявили у медицинской работницы, которая с собственной семьей занимает отдельное крыло с собственной кухней и санузлом. Всего в общежитии проживают 43 жителя, у всех взяли образцы на ПЦР-тест.

Второй случай был выявлен в Гостомеле у военнослужащего Национальной гвардии, который с семьей проживает в общежитии. Болезнь обнаружили во время плановой проверки. Больного госпитализировали в инфекционное отделение Ирпенской центральной городской больницы, а у членов его семьи взяли необходимые анализы.

Напомним, коронавирус в Киеве диагностировали у более 1,1 тыс. больных, из них более 250 были госпитализированы и лечатся в больницах. Кроме того, столичные власти с помощью современных технологий будут проверять выполнение правил самоизоляции.