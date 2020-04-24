Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n137239-koronavirus-u-vinnyci-zahvorily-pracivnyky-fabryky-a-na-kyyivschyni-meshkanci-dvoh-gurtojytkiv.html

Ракурс

У Вінниці коронавірус виявили на фабриці, яка шиє захисні костюми для медиків.

Коронавірусну інфекцію COVID-19 підхопила одна з працівниць фабрики. Влада вирішила провести ПЛР-тести у 200 контактних осіб. У семи випадках тести дали позитивний результат. Про це 24 квітня у відеозверненні заявив міський голова Вінниці Сергій Моргунов.

На швейній фабриці вже провели дезінфекцію, підприємство продовжує працювати в штатному режимі. За словами мера, підприємство вже виготовило 10 тис. захисних костюмів для медиків.

У Київській області коронавірус виявили у двох гуртожитках Київської області.

За інформацією тимчасово виконуючого обов’язки голови Київської обласної державної адміністрації Василя Володіна, у селі Петропавлівське Бориспільського району COVID-19 виявили у медичної працівниці, яка із власною сім'єю займає окреме крило з власною кухнею та санвузлом. Загалом у гуртожитку мешкають 43 мешканці, у всіх взяли зразки на ПЛР-тест.

Другий випадок був виявлений в Гостомелі у військовослужбовця Національної гвардії, який з сім'єю проживає в гуртожитку. Хворобу виявили під час планової перевірки. Хворого госпіталізували в інфекційне відділення Ірпінської центральної міської лікарні, а у членів його сім’ї взяли необхідні аналізи.

Нагадаємо, коронавірус у Києві діагностували у понад 1,1 тис. хворих, з них понад 250 госпіталізовані та лікуються у лікарнях. Крім того, столична влада за допомогою сучасних технологій перевірятимуть виконання правил самоізоляції.